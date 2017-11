Nu e gluma! Steaua are posesie mai buna decat Barcelona in acest sezon! Echipa lui Dica, in top 10 in Europa!

Steaua a impresionat in Europa League in acest sezon si s-a calificat deja in primavara europeana.

Potrivit CIES Football Observatory, Steaua e pe 10 in Europa in acest sezon la capitolul posesie, peste Barcelona, Real Madrid sau Napoli. Elevii lui Dica au avut posesia in 62.9% din timp, in timp ce Barca a mentinut posesia in 62.1% din timp.

Topul este condus de Celtic, Sahtior si Manchester City, echipa lui Guardiola, antrenor recunoscut pentru stilul sau bazat pe posesie.

Steaua e pe locul 26 in Europa la suturi pe poarta cu o medie de 6,29 suturi pe meci.