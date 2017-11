NU e gluma: Ronaldo la Steaua?! Ce a spus Dica despre pustiul noul pusti-senzatie din Liga 1

Golul pe care l-a marcat ieri l-a adus atat in atentia lui Becali, cat si a staff-ului tehnic al Stelei.

Ronaldo Deaconu (20 de ani) a inscris superb cu Juventus si pare doar o chestiune de timp pana va face pasul spre o provocare mai importanta in Liga 1. Mijlocasul Chiajnei a intrat in atentia mai multor cluburi din play-off, inclusiv a Stelei.

Deaconu a crescut la Academia Hagi, apoi a trecut pe la Feyenoord si Twente, in Olanda, pentru ca in 2016 sa ajunga la ASA Tg. Mures. Alexa, omul care i-a oferit timp de joc in Ardeal a insistat si pentru trecerea sa la Chiajna.

"Deaconu e un jucator tanar care a avut evolutii bune la Chiajna in ultima perioada. Steaua nu trebuie sa aduca toti jucatorii care au un joc bun sau doua. El poate sa ajunga insa la Steaua sau la o alta echipa mare daca va avea evolutii bune", a spus Nicolae Dica despre pustiul de la Concordia.