Nu e banc! Declaratia FABULOASA a lui Enache dupa victoria cu Beer Sheva! Cum a comis-o fundasul Stelei

Gabriel Enache a comis-o dupa meciul Stelei cu Beer Sheva.

Enache a fost rezerva in Israel, insa el a fost trimis de Dica in teren in minutul 25, in locul lui Romario Benzar, cel care s-a accidentat grav si va lipsi 3 saptamani de pe teren.



"Important e ca am iesit toti sanatosi de pe teren", a spus Enache in fata presei. Enache si-a pierdut locul de titular la Steaua tocmai in dauna omului pe care l-a uitat.



Romario Benzar a fost adus de la Viitorul dupa inceputul sezonului, iar acesta este titularul postului de fundas dreapta la Steaua in acest moment. Enache va incerca sa profite acum de accidentarea serioasa a rivalului si sa isi recapete statutul de titular.



"A fost un final Foarte periculos, dar am avut incredere in noi. Am facut un meci foarte bun, am intalnit o echipa puternica ofensiv, ne-au pus anumite probleme, dar am stiut sa gestionam acele momente si am facut un meci bun. Intr-adevar, a doua repriza a fost mai buna, dar noi am facut un meci foarte bun, important e ca nu ne-am accidentat, am iesit sanatosi de pe teren si suntem pe primul loc in grupa.



Emotii trebuie sa avem, niciun meci nu e castigat, nu ne gandim ca suntem calificati deja.



Suporterilor le promitem sa facem un meci la fel de bun si sa ii multumim si sa le aratam ca jucam un fotbal de calitate.



Trebuie sa avem foarte mare grija in campionat, sa trecem peste victoria asta, urmeaza meciul cu Timisoara, sa nu pierdem, sa nu lasam stafeta jos, si sa luam fiecare meci in parte", a spus Enache la zona mixta.