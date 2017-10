Nu e Alibec, nici Budescu! Stelistul care ii umple buzunarele lui Becali: in 3 luni si-a DUBLAT cota si poate primi o oferta de 10 ori mai mare

Dennis Man este unul dintre stelistii care au reusit sa impresioneze in acest sezon. Tanarul atacant adus anul trecut din liga secunda, de la UTA, a marcat de 4 ori in Liga I si s-a descurcat excelent si in partidele europene in care a jucat, rezolvand chiar, alaturi de Budescu, meciul cu FC Lugano.

Gigi Becali a pornit sezonul cu ganduri mari. Acesta si-a propus calificarea in grupele unei competitii europene si castigarea titlului, dar si "explozia" unor fotbalisti precum Denis Alibec si Florinel Coman, pe care sa ii vanda pe bani multi. In privinta calificarii in grupele UEL, acesta se poate declara multumit, insa lucrurile stau altfel atunci cand vine vorba de fotbalistii in care si-a pus baza.

Alibec a fost provizoriu exclus din lot pentru indisciplina, in timp ce Coman nu a reusit inca sa marcheze, avand evolutii sterse pana acum.

Un alt fotbalist este insa cel care impresioneaza in actuala stagiune la FCSB!

Denis Man, atacant in varsta de doar 19 ani, este stelistul care a reusit sa isi dubleze cota de piata in doar trei luni, evolutiile sale aducandu-l in prim plan, dar si printre titular.

Man a inceput sezonul cu o cota estimata de Transfermarkt la 250.000 euro, iar acum este evaluat la 600.000 euro.

Cu o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro, Man se afla in vizorul bulgarilor de la Ludogorets, care ar fi dispusi sa plateasca pana la 5 milioane de euro, dupa cum scrie presa de la sud de Dunare.