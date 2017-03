Nu doar dinamovistii fac probleme. Reghecampf confirma: "I-am zis antrenorului sa il trimita acasa, am eu grija de el"

Reghecampf a confirmat ca un stelist a facut probleme la lot.

Episodul intamplat recent la nationala de tineret, unde dinamovistii Dudea, Nedelcearu, Petre si Olteanu s-au imbatat, a scos la iveala mai multe astfel de intamplari de la loturile nationale.

Rivala Steaua a avut si ea astfel de intamplari, confirmate atat de antrenor cat si de patron:

"Am avut si noi jucatori la U17, stateau si se jucau pe playstation seara. A fost acum un an o problema cu Mihalcea, i-am spus antrenorului de la lot sa il trimita acasa daca nu face programul echipei si o sa am eu grija de el.", a dezvaluit Reghecampf la Digi.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat la Sport.ro ca a avut si Steaua episoade de indisciplina la lot, insa acestea nu au ajuns in presa.