"Nu depindem de el, face numai ce vrea el pe teren!" Becali, anunt de ultima ora in privinta lui Budescu

Constantin Budescu a fost cel mai bun de pe teren contra lui Juventus, dar Becali nu uita meciul din etapa trecuta, cu Astra.

Patronul Stelei il avertizeaza pe atacant si spune ca Tanase i-ar putea lua locul in spatele varfului impins pe viitor.

"Budescu e un jucator foarte important, dar face ce vrea pe teren. El joaca numai ce vrea el. E cu doua taisuri... Eu sunt prieten cu el, avem o relatie speciala, asa e. El cand vrea, castiga un meci singur. As vrea sa aiba aceeasi atitudine tot timpul. Iar el nu are aceeasi atitudine tot timpul. Chiar cat de bun e Budescu, Steaua nu depinde de el. Avem un Tanase pe care-l vad tot in pozitia lui Budescu.

E posibil sa fie mai buna solutia cu Tanase in centru, in locul lui Budescu. Dar fiind Budescu asa valoros, joaca Tanase in stanga. Steaua nu depinde niciodata de niciun jucator. Budescu a fost concentrat la maximum, e un om de mare caracter si si-a dat seama ca echipa e intr-un moment greu", a spus Becali la PRO X.