"Nu cred ca se compara!" Ce a spus Dan Petrescu inaintea derby-ului cu Viitorul

CFR Cluj - Viitorul este primul derby al sezonului in Liga 1.

Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Viitorul despre programul celor 2 echipe, CFR avand avantaj in fata contracandidatelor la titlu in acest sezon nefiind implicata in competitiile europene.

"Nu stiu daca au program mai greu pentru ca primul meci l-au avut acasa. Nu cred ca se compara programul lor cu programul nostru. Ei au program mai greu pentru joaca in cupele europene, asta-i clar, dar in campionat, au program mai bun, cred eu" a spus Dan Petrescu.

Antrenorul celor de la CFR a vorbit si despre sansele celor 5 reprezentante ale Romaniei din cupele europene.

"Toate echipele au sanse, cele mai mari sanse le are Viitorul si cred ca se va califica. Cea mai mica sansa o are Craiova cu Milan, dar si ei trebuie sa creada in sansa lor, pentru ca eu cred ca se pot califica" a mai spus Dan Petrescu.