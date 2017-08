Iordanescu, nemultumit dupa 1-1 cu Steaua. Cum explica momentul in care aproape s-a luat la bataie cu Popescu

Edi Iordanescu a declarat ca Astra merita mai mult decat un egal si ca ar trebui sa se faca o analiza obiectiva a meciului.

"A fost intensitate maxima pentru ca am simtit ca meritam mai mult decat am obtinut. Am condus cu 1-0, au fost momente dubioase, dar am promis ca nu comentez arbitrajul. Ar trebui sa se faca o analiza a meciului si nu sa castige cine striga cel mai tare, ca sa spun asa", a spus antrenorul lui Astra, Edi Iordanescu.

Acesta a adaugat ca stadionul pe care cele doua echipe au jucat a fost execrabil, dar ca echipa lui nu se foloseste de astfel de aspecte pentru a avea un avantaj in fata adversarei.

Despre incidentul din prima repriza cu Ovidiu Popescu, Iordanescu a spus: "Nu vreau sa comentez, dar trebuia sa aiba mai mult respect. Probabil tensiunea jocului a avut o scapare. Astfel de lucruri sunt de evitat."