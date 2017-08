"Nu avem scuze, e rusinos!" Prima reactie a celor de la Viitorul dupa startul dezastruos de campionat

Sepsi 1-0 Viitorul / Hadnagy a dat lovitura in fata campioanei in prelungirile partidei.

Campioana Viitorul este in deriva. Eliminata in turul 3 din preliminariile Ligii Campionilor, Viitorul a strans doar 3 puncte in primele 4 etape, pierzand cu Sepsi al 3-lea meci consecutiv de campionat dupa 0-2 cu CFR Cluj si 0-1 cu Dinamo.

"Este foarte greu de gasit o explicatie pentru ca avem o serie foarte proasta, 3 infrangeri consecutive, 6 goluri primite si niciunul marcat. Incercam sa o luam de la capat. Nu avem scuze, trebuie sa ne asumam aceste lucruri si trebuie sa o luam de la capat.



Avem lot de 25 de jucatori, nu este o scuza numarul de schimbari" a spus Nedelcu la Digi Sport.