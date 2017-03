Nu au "rupt" doar bautura, ci si manelele. INCREDIBIL! Dinamovistii mergeau cu boxa mobila dupa ei :))

Apar detalii noi de la betia aviatica a dinamovistilor.

Azi, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra in sferturile Cupei Romaniei!

Petre, Nedelcearu, Dudea si Olteanu sunt cei patru dinamovisti care au fost implicati in scandalul bauturii din avionul de Spania, de la echipa nationala de tineret.

Acestia au fost acuzati ca au baut in avion, unii dintre ei ajungand in stare precara la destinatie, insa se pare ca actele de indisciplina nu s-au oprit aici. Cei patru sunt acuzati ca au ascultat manele la volum maxim in avion, deranjand pe toata lumea.

"Cand s-au dat jos din avion si s-au urcat in autocarul care sa-i duca la hotel, baietii au pus manele. Aveau o boxa mobila si au fost rugati sa dea muzica mai incet, pentru ca ii deranjeaza pe ceilalti. Sau sa asculte muzica la casti. Baietii era bine incalziti. Nedelcearu ar fi fost cel mai obraznic dintre toti, replicând: ”Fac ce vreau eu”!", noteaza Libertatea, care citeaza o sursa nedezvaluita din lot.

”Totusi, pe viitor, cei patru vor avea o noua sansa la tineret”, precizeaza Vlad Munteanu.