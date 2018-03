"Nu am luat o decizie, nu s-a vorbit despre vreun contract!" Rat, prima reactie dupa ce a inceput antrenamentele cu Dinamo

Razvan Rat si-a incheiat contractul cu Rayo si a ales sa se intoarca in Romania.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Fundasul roman se antreneaza alaturi de Dinamo, dar spune ca deocamdata nu a luat o decizie finala in privinta viitorului sau.

"Ma antrenez cu Dinamo si le multumesc pentru asta, fiindca vreau sa-mi pastrez forma fizica de competitie. Nu e cazul sa se faca speculatii, nu s-a vorbit despre vreun contract. Ma antrenez la nivel de performanta, fiindca vreau sa mai joc, dar nu am luat inca o decizie in privinta viitorului meu. Cand voi sti ceva sigur, va anunt", a declarat Razvan Rat pentru TelekomSport.

Internationalul roman a fost aproape de o revenire in Romania si in perioada in care Dinamo era antrenata de Vasile Miriuta. Fostul antrenor al lui Dinamo s-a opus ca jucatorul cu 113 selectii la echipa nationala sa se pregateasca alaturi de dinamovisti.