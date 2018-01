"Nu am fost atent la echipa adversa!" Prima reactie a lui Miriuta dupa acuzatiile de blat de la partida cu Aris! Ce a spus despre inlocuitorul lui Steliano Filip

Miriuta a rupt tacerea dupa partida de saptamana trecuta, incheiata cu 5-0 pentru Dinamo.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Antrenorul celor de la Dinamo, Vasile Miriuta, a vorbit dupa partida amicala castigata de echipa sa cu 1-0 in fata celor de la Termalica, gol reusit de Salomao in minutul 42 din penalty. Miriuta a discutat si pe seama suspiciunilor de blat de la partida cu Aris Limassol, dar si despre transferul lui Alexandru Vlad de la CFR Cluj, vazut ca inlocuitor pentru Steliano Filip, aproape de a pleca la Hajduk Split.

"Sunt mai uniti ca niciodata si asta se va vedea in rezultate.



Sa discutam despre asta, desi nu imi place ca eu sunt antrenor, a vorbit Ionel Danciulescu dupa acea partida. Programul a fost facut, nu puteam sa mai schimbam. Eu nu am fost atent la ce face echipa adversa, noi ne-am facut antrenamentul, ce fac celelalte echipe nu sunt treaba noastra.



Pe viitor vom alege alte jocuri. Normal ca e neplacut pentru ca e vorba despre Dinamo, noi am venit sa ne facem pregatirea si sa fim gata de startul campionatului.



N-am vorbit inca cu cei de la CFR Cluj, vedem daca trece vizita medicala Steliano Filip si apoi ne gandim" a spus Vasile Miriuta la Digi Sport.

Miriuta este increzator si in ceea ce priveste sansele Romaniei in Nations Cup, acolo unde nationala le va intalni pe Serbia, Muntenegru si Lithuania.

"Eu zic ca ne luptam cu Serbia pentru locul 1, nu ne mai bate Muntenegru, nu va mai fi ce a fost, am incredere in echipa nationala si in antrenor" a mai spus Miriuta.