FABULOS! Becali isi freaca mainile! Incasari de peste 20 de milioane de euro in iarna la Steaua

Steaua are sanse mari sa castige grupa din Europa League si sa se califice in primavara europeana!

Steaua are 3 victorii din primele 3 meciuri disputate in grupele Europa League, iar acum mai are nevoie de o singura victorie pentru calificarea in primavara europeana. Gigi Becali mizeaza si cere victorii pana la final pentru a incasa cat mai multi bani de la UEFA. Steaua are sanse mari sa ajunga in primavara cu peste 10 milioane de euro in conturi, anunta patronul Stelei. Mai mult, Becali forteaza si vanzarea lui Alibec in aceasta iarna pentru 10 milioane de euro. Pentru asta, i-a cerut lui Dica sa il reintroduca pe atacant in echipa, la returul cu Beer Sheva.



"O sa depasim 10 milioane, avem market pool 2 milioane. Am primit de acum un an 600.000 de euro, rectificare bugetara pentru sezonul trecut. Prima data vreau sa intaresc fotbalul si sa fac bani multi din fotbal. Lumea a luat-o razna, niste miliardari se joaca cu noi. Am sa-i speculez pe bogatii aia pe zeci si sute de milioane. Daca arunci sute de milioane pe fotbalist nu esti normal. Eu le iau banii si ii dau lui Hristos prin toate lucrurile pe care le fac", a spus Becali la Ora exacta in sport.



Si jucatorii Stelei vor avea prime de calificare in primavara, insa Becali o va conditiona de numarul de meciuri castigate.



"Nu le-am promis prima inca, trebuie sa ma gandesc ca nu cumva la ultimul meci sa nu mai joace. La ultimul meci le spun primele. Imi doresc un meci usor in primavara, vreau sa mergem pana in finala. Eu tintesc la ora asta castigarea trofeului Europa League", a spus Becali.

In acest moment, Steaua conduce grupa cu 9 puncte dupa primele 3 partide. Celelalte echipe din grupa au cate 3 puncte.