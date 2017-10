Noul LEONIDAS de la Dinamo! Singurul jucator din Liga I calificat la Mondial a ajuns la apogeul carierei: "Ma simt ca un erou din antichitate"

Dinamovistul Jaime Penedo, 36 de ani, este singurul fotbalist din Liga I calificat la Campionatul Mondial de anul viitor. Acesta a ajuns la apogeul carierei si spune: "Ma simt ca un erou din Antichitate".

Jaime Penedo va bifa primul sau Campionat Mondial la 36 de ani. Acesta a obtinut calificarea din postura de titular al nationalei din zona CONCACAF.

Dinamovistul spune ca se simte ca un "erou din Antichitate" si recunoaste ca a plans ca un copil la finalul meciului care i-a adus nationalei din Panama calificarea in Rusia.



"Am simtit o bucurie egala cu cea pe care am trait-o cand mi s-au nascut copiii. Plangeam, radeam, ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a oferit astfel de clipe in viata! Dar meritam din plin, am jucat toti cu inima pentru tara, pentru familiile noastre, sa ne asiguram un loc in istorie.

Presedintele a decretat zi de sarbatoare nationala, pe strazi a fost carnaval, fiesta, nebunie! Pentru cateva ore, Paradisul s-a mutat la noi! Totul e dans, voie buna, cantece si imbratisari", a spus Jaime Penedo, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

"Ne simtim ca eroii din Antichitate. Eu, unul, sunt fericit, cel mai fericit! Omule, am scris istorie pentru tara mea. Daca mai castig campionatul si cu Dinamo...

Ma simt special, sper sa ma tina Dumnezeu sanatos si sa fiu la turneul final din Rusia! Cred ca va fi extraordinar, vom intalni adversari redutabili, dar suntem pregatiti. Orice vom face acolo va fi iesit din comun. Este momentul acela care nu se uita niciodata", a mai spus Penedo.

125 de selectii a bifat Jaime Penedo pentru nationala tarii sale, fiind liderul vestiarului.