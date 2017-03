Noua forta de Champions League a Romaniei! Anunt urias la CFR: "Marim contractele, cumparam jucatori, vrem trofee"

CFR iese luni din insolventa, e sigur presedintele Muresan. Urmeaza o perioada cu investitii majore si cu schimbari importante in lot.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Presedintele lui CFR spune ca noul actionar majoritar va investi in achizitii si isi doreste ca echipa lui Miriuta sa se lupte pentru trofee in cel mai scurt timp.

"Am jucat bine cu Steaua, poate am fost prea increzatori si aici a fost o greseala. Am mers sa jucam fotbal, la victorie, am luat goluri in ultimele minute. Jocul a fost bun, ne da sperante in continuare. Daca dadea gol Paun, castigam noi meciul, sunt convins de asta. Lui Miriuta i-am prelungit contractul de mult timp, dar acum l-am anuntat. Poate din vara era prelungit.

Vrem sa-si faca treaba, sa castigam campionatul, Cupa, sa jucam in cupele europene. Sunt sigur ca iesim luni din insolventa. Vom reface consiliul de administratie. A fost o perioada grea, dar am stiut s-o gestionam.

Nu stiu daca a fost Arpad Paszkany la meci, eu eram la birou, chiar nu stiu. Din suma platita de domnul Bagacean s-au facut plati catre creditori, s-a iesit din insolventa. Noii actionari vor sa intareasca echipa si sa faca performanta. Nu vom tripla salariile, dar vor creste cheltuielile putin, inclusiv salariile.

Miriuta nu se gandeste la Bundesliga deloc, vrea sa ramana aici, sa facem treaba. El a vrut stabilitate, de aia i s-a prelungit contractul. Vrem stabilitate si liniste, atat. Vor fi schimbari, vom prelungi contracte, vom aduce jucatori de nivel mai bun. Miriuta vrea sa ramana alaturi de noi, va asigur de asta", a spus Muresan pentru PRO TV.