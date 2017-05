Nou atac al lui Balaj: "Daca acel punct din statutul FRF era acum trei ani, Burleanu n-ar fi fost presedinte!"

Cristi Balaj a dezvaluit motivul pentru care a fost impotriva "principiului solidaritatii"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Consilierul ministerial Cristian Balaj a declarat dupa Adunarea Generala a FRF ca si-ar fi dorit ca unele puncte din cadrul Adunarii Generale a FRF sa fie votate separat, cum ar fi cel in care se specifica in ce conditii poti sa-ti depui candidatura pentru sefia forului de la Casa Fotbalului.

Adunarea Generala a FRF de la Casa Fotbalului a aprobat completarea articolului 50 din Statutul FRF prin introducerea literei h, care se refera la o conditie pentru alegerea presedintelui: "a indeplinit un rol activ in cadrul fotbalului asociatie (ca jucator sau ca oficial in cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB sau structuri sportive) pentru cel putin 2 ani in ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca si candidat. Dovada indeplinirii acestei conditii se face cu o declaratie pe proprie raspundere, legalizata la notar".

"Anticipam ce se va intampla. Mi-as fi dorit ca anumite puncte sa fie votate punctual, special. Aveam de exemplu alegerea presedintelui, in care era specificat in ce conditii poti sa-ti depui candidatura. Daca erau acum trei ani, Burleanu nu ar fi fost presedinte. Bilantul, nu am fost de acord, pentru ca stiind ca Centrele de Excelenta nu au CIS, nu vreau sa fiu raspunzator ca se cheltuie banii acolo. Sunt anumite principii de fair-play sportiv. Probabil va vrea Tiriac sa vina sa candideze si va propune zece milioane de euro daca va castiga. Chiar daca as fi contracandidat si eu as vota pentru el. Cand s-a votat, s-a votat la gramada. Cu multe am fost de acord, dar pentru ca unele nu s-au votat separat, a trebuit sa votez nu. Solicitarea mea din 2 februarie de a fi observator la Liga III nu a primit raspuns, nu am un dialog cu Burleanu", a declarat Balaj.

Adunarea Generala a FRF a aprobat “principiul solidaritatii” prin care un procent de 5 la suta din drepturile de televizare a meciurilor din Liga I s-ar indrepta catre echipele din esaloanele doi si trei. Comitetul Executiv al FRF a fost mandat sa negocieze cu LPF implementarea acestuia. Impotriva adoptarii principiului au fost 10 de la Liga I si Cristian Balaj: "Felicitari, ati format o echipa de fotbal", le-a spus Burleanu celor care au votat impotriva.

Sursa: News.ro