"Noi nu vom fi niciodata aroganti!" Reactia lui Negoita dupa victoria zdrobitoare in fata Stelei

DINAMO 4-1 STEAUA | Ionut Negoita este incantat de forma aratata de Dinamo in acest sezon contra Stelei.

Acesta a declarat dupa meciul de aseara cu Steaua:

"A fost un an bun pentru noi. Sunt foarte fericit de acest scor, ca am incheiat anul frumos. Avem sanse mari de calificare in finala Cupei Ligii, avem nevoie mare de un trofeu."

"A fost o perioada de vreo doi ani in care Dinamo cam lua bataie de la Steaua si am spus ca noi nu vom fi niciodata aroganti. Sunt momente in care esti sus, altele in care esti jos. Trebuie sa fim rezonabili."

"Vom evolua ceea ce suntem, ceea cene trebuie ca sa fim ceea ce vrem. Daca e nevoie de intariri, le vom face. Nu pot sa decat sa ma bucur daca jucatorii au oferte", a spus Negoita la DolceSport.