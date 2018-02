"Noi nici nu ajungeam la poarta pana acum. Azi am ratat din toate pozitiile!" Gaz Metan a fost de EUROPA contra Stelei

Gaz Metan 1-2 Steaua | Pustai e suparat rau dupa infrangerea in fata Stelei.

Antrenorul lui Gaz Metan spune ca se astepta la mai mult dn partea jucatorilor sai de atac in derby-ul cu Steaua.

"Ma dezamageste infrangerea, am pregatit un joc mai elaborat. Cativa dintre jucatori au fost timorati, n-au incercat sa joace pe constructie. Am facut greseli individuale, am ratat foarte mult. Pana acum nici nu prea ajungeam la poarta, azi am ratat foarte mult. Olaru a jucat bine, imi pare rau ca n-a reusit sa si inscrie. Discutabila situatia lui Alibec si al doilea galben. Mai erau 20 de minute, iar la modul cum a decurs jocul... nu stiu", a spus Pustai la Digisport.