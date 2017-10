"Noi n-avem asa lot ca alte echipe, o sa ne fie mult mai greu!" Petrescu se ia IAR de Steaua dupa victoria cu Juventus

CFR Cluj 2-0 Juventus | CFR n-a avut probleme mari cu echipa de pe ultimul loc al campionatului. Petrescu nu se bucura nici dupa acest meci. Are deja emotii pentru retur.

Super Dan ii inteapa pe stelisti si spune ca nu are la dispozitie un lot ca al lui Dica pentru a putea sta linistit in partea a doua a campionatului.

"In prima repriza nici nu stiu daca Juventus a ajuns la noi in careu. Apoi au folosit doi atacanti si au fost mai periculosi. Parcursul nostru e mult peste ce ne asteptam. Sa facem atatea puncte cu 17 jucatori noi... e incredibil! In retur va fi imposibil sa repetam acest lucru, mai ales ca vom juca meciurile cu echipele de play-off in deplasare. Ma astept sa fie mult mai greu de acum inainte.

Trebuie sa-i mentimen pe baieti in forma, echilibrati. Nu avem jucatori asa multi ca alte echipe, dar imi doresc sa ii am pe fotbalistii de aici in forma cea mai buna. Vom face un amical cu o echipa din Cipru pe stadiononu nostru, sa ii pastram pe jucatori in forma", a spus Petrescu la Digisport.