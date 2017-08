"Normal am batut cu 2-1 dar ne-au anulat gol corect. O sa jucam cu banderole albe. CFR joaca in 14 anul asta" Becali a anuntat prima pentru victorie cu Sporting

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Steaua a facut 1-1 cu Astra dar a avut un gol corect in a doua repriza, anulat incorect de arbitrul asistent. Stelistii au explodat si in minutul 90 cand centralul a aratat doar 4 minute de prelungire desi meciul a fost oprit multe minute cand jucatorii aproape s-au luat la bataie.

Patronul Stelei a fost insa multumit dupa meci:

"Nu poti sa zici ca nu conteaza. Noi am batut cu 2-1, daca au anulat ei gol valabil, nu poti sa castigi impotriva arbitrilor. Daca echipele nu trec centrul terenului cand jucam cu rezervele, inseamna ca suntem puternici. Eu sunt multumit, daca jucam asa pentru mine e ok, pentru mine e bine.

Nu o sa se intample mereu sa ratam la infinit, si nu o sa ne scoata mereu mingea din poarta. Ii felicit si pe Contra si pe Mutu, fac galagie si trebuie sa dea un simnal de alarma.

Vrem sa jucam cu banderole albe sau sa fie Zamfir mereu urmarit, sa il urmareasca mereu. L-au adus din Italia si au inceput iar. Eu v-am spus ca se bat toti la locul doi, o sa ne batem si noi la locul 2, locul 1 e asigurat de CFR. Nimeni nu poate sa plece de la CFR cu 1-0 si sa bata. Cand ai echipa puternica trebuie sa castigi dar ai 11 metri si nu iti da, cum a fost la Tanase, si golul anulat...

Daca trec de Sporting au in contract, 100.000 de euro, si cine nu are in contract, primeste separat banii astia", a spus Gigi Becali dupa meci.