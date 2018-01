NITA PLEACA DE LA STEAUA // ULTIMA ORA | Becali anunta plecarea si spune cine ii ia locul portarului intre buturi

Gigi Becali anunta ca Nita este pe picior de plecare! Negocierile sunt in plina desfasurare.

Gigi Becali, patronul Stelei, spune ca negociaza transferul lui Florin Nita. El a cerut cu 500.000 mai mult decat au oferit cehii de la Sparta. De asemenea, el mai vrea inca pe atat daca echipa lui Stanciu si Vatajelu se va califica in UEFA Chmapions League.

"Inca 500.000 mai vreau. Mai vreau si inca 500.000 daca se califica in UCL. Acum un sfert de ora am vorbit, au fost de acord cu suma de doua milioane. Verbal! Ei vor sa dea banii intr-un an, un milion acum, iar dupa aceea in doua transe de 600.000 si 400.000. Eu vreau si 500.000 pentru calificarea in Liga, daca se vor califica in urmatorii 4 ani. N-am primit inca raspuns.

Nu cred ca mai ramane. Nu cred ca mai sunt sanse sa ramana. Vlad, Messi al portarilor, ii ia locul. O sa vina, avem si pe Niga. Am negociat, am vorbit cu Iliev si cu inca un portar. Nu cu Felgueiras. Mi l-a oferit cineva, a zis ca vine gratis, dar nu vor Dica si MM", a spus Becali la Digisport.