"Nita nu are motive sa fie suparat!" Reactia lui Dica, dupa ce a aflat ca portarul vrea sa plece! Ce mesaj are pentru Gnohere

Nita e suparat si vrea sa plece, dupa ce a fost rezerva lui Andrei Vlad in ultimele doua jocuri din Europa League.

Dica nu intelege de ce Nita este suparat si spune ca portarul titular a fost folosit pana in momentul calificarii in primavara europeana. Lui Vlad i se pregateste locul, insa nu pentru acum, il asigura Dica pe Nita.

"Nita a aparat, de ce sa fie suparat? Nita nu a aparat in ultimele doua jocuri din Europa League in care noi eram calificati in primavara. Atunci cand l-am pus pe Vlad pe lista UEFA, cu acest gand l-am pus. Ma gandeam ca in ultima etapa vom fi calificati si o sa pot sa-l debutez si pe el in Europa, e foarte important pentru el sa joace la 19 ani ca titular intr-o competitie europeana", a spus Dica.

Antrenorul Stelei si-a aparat si decizia de a-l folosi pe Florinel Coman ca varf impins in partida cu Lugano, in conditiile in care Gnohere era apt.

"Am fost criticat pentru ca l-am pus Coman atacant, l-am vazut si la Viitorul, la juniori a fost doar atacant, parca l-am pus pe Larie atacant, asa am f ost criticat. Abia la seniori, Coman a jucat in stanga. Nu am avut alte solutii pentru meciul cu Lugano, asta a fost strategia mea", a spus Dica.

Cat despre faptul ca nu l-a folosit mai mult pe Gnohere in acest sezon, Dica a raspuns.



"Eu cred ca Gnohere a jucat mai mult in acest sezon decat in sezonul trecut la Steaua. Ia uitati-va, a jucat foarte mult anul acesta, mult mai mult", a spus Dica.