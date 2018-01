NITA, ADIO FCSB // Gigi Becali anunta despartirea de portar: "Am cerut 2 milioane de euro!" Vrea portar de la CFR!

Gigi Becali anunta ca e aproape sa-l vanda pe Florin Nita.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Becali anunta o noua afacere, de 2 milioane de euro, in cazul lui Florin Nita. Mutarea se face in cateva ore, a spus patronul FCSB. In locul lui Nita, Becali il vrea pe Arlauskis de la CFR.

"S-ar putea sa plece Nita zilele astea, 2 milioane de euro am cerut. Eu vand jucator de 30 de ani cu 2 milioane, iar Dinamo 5 jucatori cu 1,5 milioane, dintre care doi capitani. Asa vinde FCSB-ul.

Nu prea e din Vest echipa care il ia pe Nita, o sa anunt in cateva ore. Aducem portar in locul lui. Avem in vedere 2-3 portari, dar sa vedem daca putem sa-i luam. Neaparat trebuie sa luam portar. Eu asa am vrut, sa luam rezerva, dar nu au vrut Dica si MM. Mie imi place de Arlauskis cel mai mult. Daca il iau pe Arlauskis, normal ca ar fi titular. Sa plece Nita si vedem daca ii innebunim pe cei de la CFR", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Florin Nita a venit la Steaua in 2013 de la Chiajna. El a jucat 87 de partide pentru echipa ros-albastra. In ultimii ani, Nita a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori de la FCSB si a fost chemat si la nationala Romaniei.

30 de ani are Florin Nita.

2 milioane de euro e cota lui Florin Nita.

Arlauskis e portarul titular al lui CFR, principala rivala a echipei lui Becali in lupta pentru campionat. Lituanianul a mai jucat pentru FCSM in sezonul 2014-2015, insa a plecat suparat, dupa ce a fost trimis la echipa a doua pentru ca a refuzat sa-si prelungeasca contractul.