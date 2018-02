Nistor, mintea limpede de la Dinamo: "E rusinos, dar asta ne e valoarea acum! Locul 8 ne apartine". Ce obiectiv au dinamovistii in continuare

Dinamo a pierdut cu 0-2 la Giurgiu, cu Astra, si va juca in Play Out. "Cainii" au inregistrat cea mai mare contraperformanta din istoria lor.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Dinamo a pierdut cu 0-2 meciul cu Astra si va juca in Play Out. Formatia alb-rosie a incheiat sezonul regulat pe locul 8.

La final, Dan Nistor a vorbit despre esecul echipei din Stefan cel Mare.

"Stiam ca Astra vrea sa castige. Erau niste bani in plus pentru ei, daca termina o pozitie mai sus. In Romania, conteaza mult acest lucru. Eram siguri ca ne asteapta un meci foarte greu. E foarte rusinos ca jucam in Play Out.

Nu stiu daca domnul Miriuta pleaca. Conducerea ia astfel de hotarari. Nu ne trebuia prima pentru acest joc. Era o miza mult prea mare. Sunt foarte dezamagit. Astra ne-a depasit la toate capitolele. Asta ne e valoarea. Locul 8 ne apartine. Speram sa facem ceva in Cupa Romaniei", a declarat Nistor.