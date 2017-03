"Nimeni nu o sa ne stea in fata!" Mesajul de FORTA al dinamovistilor catre rivalele din playoff

Dinamovistii au prins curaj in lupta la titlu.

Claudiu Bumba a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai se pot impune in fata oricarei adversare daca vor avea mentalitatea pe care le-o transmite tehnicianul Cosmin Contra,

Bumba a precizat ca meciul cu CSU Craiova este foarte important si va fi foarte greu.

"Sunt sigur ca vom face o partida buna si impreuna cu suporterii speram sa castigam si sa ne apropiem de locurile fruntase. Pentru noi meciul de maine este ca o finala, fara cele trei puncte va fi foarte greu sa mai ajungem echipele din fata. Speram sa castigam cat mai multe meciuri in play-off. Obiectivul nostru este sa fim in primele doua locuri, dar avem mare nevoie de cele trei puncte maine si fara ele va fi foarte greu. Nu vreau sa vorbesc despre alte echipe, important este ca noi sa ne facem jocul nostru si daca vom avea aceeasi atitudine si aceeasi mentalitate pe care ne-o transmite Mister (Cosmin Contra) eu zic ca nimeni nu o sa ne stea in fata. Toate echipele sunt foarte bune. La ultimul meci cu Craiova de pe Arena Nationala au iesit putin scantei si cu siguranta vor veni foarte motivati si ei, dar noi impreuna cu suporterii, care ne vor impinge de la spate, speram sa facem un joc bun si sa castigam", a spus Bumba.