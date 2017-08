Niculescu, furios: "Avram m-a sfidat, mi-a spus cu ironie ca ala chiar a fost penalty!" FOTO: Nemec a calcat pe minge si a primit penalty :)

Marius Avram a acordat eronat un penalty, din care Dinamo a deschis scorul in meciul cu Voluntari (3-1)

La finalul meciului, Claudiu Niculescu a dezvaluit o discutie pe care a avut-o la pauza cu centralul Marius Avram.

"Nu fug de raspundere, imi asum rezultatele mai putin bune din ultima perioada. Stiti ca nu comentez arbitrajul de obicei si am preferat sa nu fac asta in etapele anterioare, cand am fost dezavantajati de multe ori."

"Dar in aceasta seara, l-am intrebart la pauza pe Marius Avram daca a vazut faza penalty-ului lui Nemec si mi-a spus cu foarte multa ironie si sfidare ca da, si ca el crede in continuare ca fundasul meu i-a dat peste picioare lui Nemec."

"Nemec a calcat pe minge la acea faza si a spart-o. Asta ma deranjeaza, pentru ca nu o fac cu intentie, sunt convins, greseala e omeneasca, aceasta este valoarea unora dintre ei."

"Dar in momentul in care te si sfideaza la pauza si iti raspunde pe un ton sfidator, pe tine ca antrenor te dor lucrurile astea. O astfel de greseala iti poate ruina munca pe o saptamana. Pe tine ca antrenor te poate costa. Cum platesc ei ca arbitri", a spus Claudiu Niculescu la finalul meciului.