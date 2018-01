Niculae n-a mai rezistat si a izbucnit IN DIRECT la adresa lui Ionita: "Nu a avut bun simt! Nu se poate sa fii atat de necinstit"

Pentru prima data dupa iesirea din inchisoare, Ioan Niculae a vorbit cu jurnalistii. Subiectul Ionita l-a facut pe acesta sa izbucneasca.

Ioan Niculae, patronul Astrei, a izbucnit la adresa lui Ionita, fotbalist careuia i-a transmis ca nu va merge in cantonament cu echipa. Niculae e suparat pe faptul ca Ionita "este necinstit fata de clubul care a avut grija de el".

"In septembrie, Ionita a zis ca vrea sa-si prelungeasca intelegerea, a pus unele conditii exagerate. El castiga inca de cand a venit cat 3-4 jucatori la un loc, iar in septembrie am hotarat totusi sa acceptam conditiile, inclusiv un bonus de prelungire si o clauza de reziliere. Cand i s-a adus la cunostinta ca am acceptat conditiile, ne-a rugat sa mai stam pana in iarna.

Cand l-am chemat acum sa semneze, a zis sa mai stea dupa vacanta. Apoi, astazi a venit impreuna cu taica-su sa ne anunte ca nu vrea sa mai semneze prelungirea. Nu se poate sa fii atat de incorect si de necinstit fata de clubul care a avut grija de tine. El nu a avut bun simt!", a spus Ioan Niculae la Digi Sport.

Niculae a mai spus ca a refuzat 700.000 de euro de la Kayseri si ca este dispus sa discute cu CFR Cluj un transfer.