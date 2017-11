Nicolae Dica, despre prelungirea contractului cu Steaua: "Nu ma incanta nimic daca semnez acum si in martie sunt dat afara!"

Pe primul loc in Liga 1 si calificat dupa doar 4 meciuri in primavara Europa League, Nicolae Dica are un prim-sezon de exceptie la Steaua.

Nicolae Dica are contract cu Steaua doar pana la finalul acestui sezon insa nu se grabeste sa discute prelungirea intelegerii. Antrenorul Stelei este convins ca rezultatelor sunt cele care vor decide daca va ramane la echipa.

”Nu am vorbit despre prelungirea contractului, doar m-a intrebat domnul Becali daca am o problema cu contractul, daca vreau sa-l prelungesc. I-am spus ca nu am nicio problema.



Am contract pana in vara. Rezultatele mele ma vor tine la Steaua sau nu. Nu ma incanta cu nimic ca semnez acum un alt contract, iar in februarie sau martie sunt dat afara” a declarat Nicolae Dica la Digi Sport.

Discutia despre prelungirea contractului lui Nicolae Dica a pornit la sugestia lui Mihai Stoica dupa victoria cu 5-2 de la Severin in fata celor de la CSU Craiova. Gigi Becali este si el dispus sa semneze o noua intelegere cu Dica.

"I-am zis lui Dica ca ii prelungesc contractul daca are o problema cu asta, dar mi-a zis ca el nu e omul banului si ca a venit pe viata la Steaua. A zis sa i-l prelungesc cand decid eu. Eu cred ca Dica a demonstrat deja la Steaua" declara Gigi Becali la ProX.