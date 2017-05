"NICIODATA nu poate sa lucreze la Steaua!" Antrenorul INTERZIS de MM Stoica la Steaua

Steaua cauta antrenor, dar Sumudica nu are ce sa caute la clubul ros-albastru, anunta MM Stoica.

MM s-a impacat cu Sumudica, dar exclude posibilitatea de a lucra impreuna cu el la Steaua. Becali cauta antrenor, dupa oferta fabuloasa primita de Reghecampf de la Al Wahda.



"Nu as putea sa lucrez cu Sumudica la Steaua niciodata. Problemele mele personale cu el sunt la trecut. am fost prieteni, apoi am stat mult fara sa vorbim, acum o sa-l deblochez pe whatsapp, dar exclud sa lucrez vreodata cu el la Steaua. E antistelist convins, ce sa caute el la Steaua?", a spus MM Stoica dupa meci.

Nici Miriuta nu e acceptat la Steaua. "El are alta treaba, trebuie sa faca echipa, cei din conducere sa isi rezolve problemele cu insolventa si cu DIICOT-ul", a comentat MM varianta lansata de Dumitru Dragomir in aceasta seara.