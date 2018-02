"NICIODATA LA STEAUA!" Replica acida a lui Mihai Stoica pentru Sumudica! Declaratia care l-a enervat

Mihai Stoica a vorbit si despre incidentul cu Alex Ionita de la partida Steaua - CFR.

Mihai Stoica este sigur ca Marius Sumudica nu va ajunge niciodata pe banca Stelei. Managerul general al Stelei a fost deranjat dupa ce Sumudica a spus in trecut ca Steaua nu are voie sa nu se califice in primavara europeana inainte sa inceapa grupele Europa League.

"Sumudica? Niciodata!



Fac o paranteza si spun: Noi suntem Steaua! Puteti face interviuri cu alde Junior Macris sau mai stiu eu cine, care sa zica ca CSA e Steaua. Lacatus? Lacatus a lucrat de 4 ori la Steaua asta. Nu i se poate sterge din CV. Steaua are 40 de mii de fani care vin la meciuri si nu au cum sa sustina o echipa antrenata de Sumudica.

E ca si cum ar veni Ionita, si aici mai fac o paranteza si spun ca il voi trage de urechi pe crainic pentru ca il baga in seama pe Ionita.

Eu nu am nicio relatie cu Sumudica. Nu voi lucra niciodata cu el si nici el nu vrea sa lucreze cu mine. Este o antipatie de ambele parti.

Pe mine m-a deranjat ca a vorbit de Dica, ca e tampit ala care nu califica, ca nu stiu ce. Am vazut acum ca s-a luat de Lobanovski. Pentru mine Lobanovski a fost o legenda si in biroul meu este un tricou inramat pe care se afla semnatura lui. Si ma bucur foarte mult ca finul meu, Florin Cernat, a fost luat de Lobanovski la Dinamo Kiev si acel antrenor i-a dat numarul 10" a spus Mihai Stoica la Pro X.