"Niciodata de la Steaua!" Ce spune omul care vrea sa opreasca petrecerea stelistilor dupa victoria de la Plzen

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 23 august in direct la ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august!

"N-o sa-i antrenez niciodata pe stelisti si nici nu vreau jucatori de acolo" spune Miriuta. Vrea sa-i provoace prima infrangere lui Dica. Stelistii joaca la Chiajna dupa calificarea in Europa.

Chiajna are o singura victorie in 12 meciuri cu stelistii, dar Miriuta nu se teme. Meciul va avea loc la Chiajna, duminica seara.

"Un punct. Sau de ce nu, o victorie" isi doreste Miriuta.

Miriuta spera ca stelistii sa o tina numai petreceri dupa victoria de la Plzen.

"De la Steaua, niciodata. Am incredre in jucatorii pe care ii am si stiu ce jucatori imi doresc in echipa" a mai spus Miriuta.