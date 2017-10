Nicio zi fara IRONII! MM Stoica, atac la Dinamo: "Sunt campioni in PLAYOUT! Gino sa schimbe regulamentul!"

MM Stoica nu putea sa treaca peste victoria cu Sanatatea fara ironii la adresa rivalilor.

Imediat dupa meciul cu Sanatatea, MM Stoica a lansat un nou discurs ironic la adresa lui Dinamo, echipa aflata in afara locurilor de playoff in acest moment.

"E bine pentru noi ca va fi o lupta in trei pentru castigarea campionatului. Ar fi fost bine sa fie o lupta in patru, dar altii trebuie sa-si schimbe numele in campioana play-out-ului. Doar la o echipa ma refer! Stiti voi care este aceea.

Odata cu realegerea lui Gino Iorgulescu in fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal, cei de la Dinamo ar putea beneficia de o schimbare in regulament. Daca play-off-ul ar fi format din 8 echipe si play-out-ul din 6, atunci ar avea si ei sanse de a patrunde in elita fotbalulsui romanesc. Asa, e mai greu", a spus MM dupa victoria Stelei cu Sanatatea Cluj din Cupa, 6-1.

Steaua a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 6-1, echipa Sanatatea Cluj, intr-un meci din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat in optimile competitiei.

Golurile invingatorilor au fost marcate de Dennis Man '17, '22 (penalti), Daniel Benzar '32, William de Amorim '44, Vlad Achim '58 si Ianis Stoica '90+2.

Pentru Sanatatea Cluj a inscris Emanuel Negru '83.

In minutul 21, de la Sanatatea Cluj a fost eliminat Cristian Paul, pentru un hent in careu, faza in urma careia arbitrul Florin Andrei a acordat penalti pentru FCSB.

Steaua a evoluat in urmatoarea formula: A. Vlad – Pleasca, Larie (Ardelean '46), A. Jorge, M. Mihai – Achim, Szecui – Golofca (Ianis Stoica '60), D. Benzar, De Amorim – Man (Pacionel '46).

La meci au asistat 4.472 de spectatori.

Miercuri au mai obtinut calificarea in faza urmatoare ACS Poli Timisoara (1-0 cu ASU Politehnica), Astra Giurgiu (3-0 cu Concordia Chiajna), Hermannstadt (1-0 dupa prelungiri cu detinatoarea trofeului, FC Voluntari), CS Afumati (5-2 cu UTA Arad), Unirea Slobozia (4-0 cu ASA Targu Mures), Chindia Targoviste (1-0 cu Academica Clinceni), Gaz Metan Medias (2-1 cu Metaloglobus), Juventus Bucuresti (2-1 cu Dacia Unirea Braila) si FC Viitorul (4-2 cu CSM scolar Resita).

Marti au acces in optimi CSM Poli Iasi (2-1 cu FC Arges), CS Mioveni (4-2 la loviturile de departajare cu ACS Petrolul 52), AS FC Universitatea Cluj (2-1 cu CS stiinta Miroslava) si CSU Craiova (2-0 cu Sepsi Sfantu Gheorghe).

Meciurile AFC Botosani - CFR Cluj si CS Aerostar Bacau - Dinamo se disputa joi.