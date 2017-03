'Nici nu s-a apropiat de mine, credea ca-mi miroase gura!' Ce a facut Sumudica dupa meciul cu Hagi

Sumudica a trait la intensitate maxima jocul cu Viitorul din sferturile Cupei.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Suspendat, Sumudica a stat in tribuna in Cupa si s-a razboit cu fanii lui Hagi. S-a luat si de Hagi, pentru ca l-a lovit cu mingea pe Geraldo! Fanii din Ovidiu au aruncat cu ce le-a picat in mana in Sumudica, la golurile Astrei.



Astra s-a calificat in 90 de minute, dar meciul dintre Sumudica si fani a avut prelungiri. Antrenorul Astrei s-a certat cu fanii si in fata autocarului.

"Daca era vorba de Sumudica, era suspendat trei etape! Am patit si cu Coltescu. M-a trimis in tribuna, dar nici nu s-a apropiat de mine, credea ca imi miroase gura sau ceva...Mi-a facut semn de la trezeci de metri!", se plange Sumudica