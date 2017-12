"Nici nu mai poti sa respiri pe teren! Nu te lasa sa vorbesti cu ei!" Baluta pune tunurile pe arbitri din Liga I dupa eliminarea cu CFR

CSU Craiova 2-1 CFR | Clujenii lui Petrescu termina anul pe primul loc, insa pierd pe Oblemenco si permit rivalelor sa se apropie. Craiova a venit la 6 puncte, iar Steaua se poate apropia la 2 daca bate Viitorul.

Alexandru Baluta, autorul primului gol al Craiovei in meciul cu CFR, a vorbit la finalul partidei. El a fost eliminat pe final, dupa ce a luat al doilea galben pentru o intrare la Culio.

"A fost incins pe final. Ni s-au dat cartonase prea usor. Acum, nici nu mai pot sa respiri pe teren, sa vorbesti cu el. Sunt capitanul echipei si era normal sa-l intreb.

La al doilea galben, Culio a fost smecher, a cazut de cum a simtit contactul. Arbitrul mi-a dat un galben nemeritat.

Noi am aratat ca o echipa mare, am jucat exact ceea ce am pregatit.

Daca vom juca in continuare asa, ne mentinem cu siguranta pe primele 3 locuri.



Dar nu trebuie sa ne umflam acum, mai sunt multe meciuri.

Ma bucur ca am facut fericiti atatia fani olteni", a spus Alexandru Baluta.