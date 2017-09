"Nici nu-l poti pune in balanta cu Golofca" Fara Man, Steaua ar fi fost aproape de play-out. Sfatul unui rival

Gala de MMA "KOlosii Europei", sambata la Pro X de la 23:00

Man a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Stelei in Liga I, in acest start de campionat. Acesta a marcat golurile victoriei cu Voluntari, Chiajna si Juventus, plus pasa de gol la reusita lui Budescu de aseara.

Fara golurile lui Dennis Man, Steaua ar fi fost pe 5 in clasament, la 2 puncte peste primul loc de play out, ocupat de Dinamo.

Cornel Dinu, fostul rival al Stelei, ii recomanda lui Dica sa il bage pe Man in locul lui Golofca, cel care nu a avut deloc evolutii bune de cand a fost transferat de la Botosani.

"Dennis Man e un jucator incontestabil de talent si pe care nu poti sa il pui in balanta cu Golofca. Pentru ca jucatorii care se propun singuri sa ajunga la echipe, dom'le... te pufneste rasul, s-a terminat discutia.

N-ai ce sa faci cu ei, cand se propun singuri la un asemenea nivel. Ori Man este un jucator incontestabil de talent si de viitor. La fel cum este si celalalt, Benzar", a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.