UNIC in lume: Primul antrenor care se PLANGE dupa calificare! Ionut Popa: "Sunt suparat, ne incarcam programul cu inca doua meciuri"

ACS Poli Timisoara s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei dupa prelungiri si penalty-uri in fata lui CFR Cluj.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Ionut Popa s-a bucurat original dupa meci. :) Antrenorul lui Poli s-a plans ca programul va fi si mai incarcat pentru echipa lui.

"Nu m-am uitat la penalty-uri, Neaga imi spunea ce se intampla. La ultima lovitura am si plecat, n-am mai rezistat. CFR e o echiap buna, dar cred ca daca nu era eliminat Seroni ii bateam in timpul regulamentar. Ne-am calificat, dar sunt putin suparat, mai jucam cel putin doua meciuri. Si asa aveam program incarcat...", a spus Popa.



Antrenorul lui ACS Poli s-a suparat si dupa ce echipa lui a prins finala Cupei Ligii: "Nici nu cred ca ne prezentam la meci, abia am avut bani sa platim stadionul, sa putem juca returul semifinalei cu ASA Tg. Mures. Si asa am inteles ca nu se plateste, de ce sa mai facem deplasarea sa jucam?"