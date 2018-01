NEW Alibec in 2018! Becali vrea sa-l REINVENTEZE: "I-am spus: incepe o noua viata pentru tine! RAZBOI!" Ce raspuns i-a dat

Ca in fiecare an, Becali a facut revelionul in Poiana.

"Titlul si Champions League" au fost dorintele pe care si le-a pus la miezul noptii. Alibec a avut parte de un revelion cuminte, la Predeal.

Zeci de mii de oameni au sarbatorit pe partie la Predeal. Alibec nu si-a dorit un revelion in multime si a mers intr-un club. Alibec spera ca 2018 sa fie mult mai bun pentru el, decat anul care a trecut.

"Mie imi pare rau ca Alibec trece printr-o perioada delicata, un jucator cu un potential fantastic" a spus Gica Popescu.

"Acum incepe o noua viata pentru tine. Razboi, antreneaza-te bine. A zis: "Da, nea Gigi, da, da!" El, ca om, e cuminte!" spune Becali.

"Toata lume ii vrea binele lui Alibec, acuma trebuie sa si-l vrea si el, aici e problema" crede Ioan Andone.

Stelistii s-au imprastiat in toate colturile lumii de revelion. Pintilii si Ovidiu Popescu au facut revelionul cu doi fotbalisti pe care Becali ii vrea in aceasta iarna - Tanase si Rusescu. Patronul stelistilor si Meme au discutat de transferuri si de revelion. L-au petrecut impreuna, in Poiana!