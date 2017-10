Nemec, cale libera catre Steaua! Mesajul lui Miriuta dupa ratarile imense cu Botosani

Gigi Becali a anuntat ieri transferul lui Nemec la Steaua.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

Becali a anuntat ca s-a inteles cu jucatorul, chiar in ziua in care acesta avea meci cu Botosani. Nemec a ratat mai multe ocazii de a marca, iar Dinamo a facut doar 0-0.

Miriuta spune ca are in continuare incredere in jucator si se va baza pe el, chiar daca acesta va semna cu Steaua.



"Nu stiu daca s-au inteles cu jucatorul. Se poate si asta, pentru ca Adam n-a marcat desi a avut trei ocazii uriase. Sper ca va sparge gheata etapa viitoare cu Viitorul, pentru ca avem mare nevoie de el. Ce sa fac acum? Sa-i iau gatul? Eu am incredere in continuare in el. Sa-si faca treaba si va juca. Singura problema pe care o am cu el e ca n-a marcat azi", a spus Miriuta.

Dinamo e pe 7 dupa remiza cu Botosani.