Negoita taie finantarea la Dinamo dupa infrangerile cu Steaua si Chiajna: "Pana nu ajung pe locul 3 nu mai primesc niciun ban!"

Patronul lui Dinamo a facut cateva declaratii dure la adresa jucatorilor dupa infrangerile cu Steaua si Chiajna:

"Nu am fost prezent la stadion. Recunosc ca nu mi-e drag sa vin la stadion sa vad o bataie. In ce ma priveste eu am facut tot ce am stiut mai bine. Am mers pe mana specialistilor din fotbal, oricum fac nu e bine.

Sustin clubul Dinamo pentru ca e o raspundere pe care mi-am asumat-o dar de sunt destul de dezamagit de ce se intampla. Am avut o serie de obligatie, echipamente, terenuri, lucruri de facut ca sa avem performanta.

Eu consider ca am facut destule, am facut mariri de salarii, dupa FCSB si CFR suntem al treilea lot ca salarii. Cred ca nu e bine sa fii prea domn, chiar pe data de 15 s-au platit salariile, totul e la zi, dar ei nu apreciaza. Voi schimba acest lucru, daca nu isi vor reveni... eu am incredere in ei, dar aici e vorba de atitudine. Isi bat joc de munca si investitiile mele.

Filip si Hanca au salariile marite de la 1 septembrie. Pe mine ma intereseaza rezultatele, suntem de rasul fotbalului, de rasul altora. Eu sunt injurat orice as face.

Nu e o situatie disperata dar linistea financiara se termina. E prea caldut, e prea liniste, gata. Pana nu revenim pe locul 3 nu isi mai primesc banii.", a declarat Negoita la Digi.