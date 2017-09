Negoita s-a apucat de fotbal si poate juca in locul lui Bokila! :)) Ce goluri a dat

Negoita s-a apucat de fotbal si o poate ajuta pe Dinamo cu goluri ca sa urce pe 3 in campionat. Nu mai da niciun ban pana atunci.

Negoita e cel mai tare din parcare la Dinamo si ii poate lua locul lui Bokila in atac. Negoita a jucat in echipa cu Miriuta, in seara in care rivalii stelisti aveau meci in Europa

"Nu m-am uitat la meciul Stelei, chiar nu ma intereseaza!", spune Miriuta.

Fanii lui Dinamo sunt suparati pe Steliano Filip. Si fotbalistul recunoaste ca nu e in forma.

"Si daca vreau sa plec.. daca joc asa si avand in vedere locul pe care suntem, nu pot sa ma duc decat la Sepsi, fara sa-i jignesc", glumeste Filip.