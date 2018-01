Negoita, refuzat de un milionar roman: Mutu a fost intermediarul! Cui a incercat sa vanda Dinamo

Un milionar roman a refuzat oferta de a prelua clubul Dinamo.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Simon Maurer sustine ca a fost contactat de Adrian Mutu, pe vremea cand "Briliantul" era in conducerea clubului din "Stefan cel Mare", insa afacerea nu s-a mai concretizat.

"In toamna trecuta am fost sunat de Dani Coman, cu care sunt prieten, si mi-a spus ca este cu Adi Mutu, care mi-a spus ca Dinamo este de vanzare. Atat si nimic mai mult! Nu s-a pus in niciun moment problema sa preluam Dinamo", a declarat Maurer pentru MonitorulExpres.

Maurer are afaceri in domeniul imobiliar si a preluat echipa AS SR Brasov, formatie din liga a patra considerata continuatoare a FC Brasov. Maurer a plecat cu familia in Germania pe cand avea doar 16 ani, iar 22 de ani mai tarziu a revenit in Romania pentru a pune pe picioare un adevarat imperiu din imobiliare. Nu sunt cunoscute date exacte despre averea sa, insa Maurer este recunoscut pentru pasiunea sa pentru fotbal si pentru masinile de lux. Are 20 de automobile de lux in colectia personala.

Ionut Negoita a anuntat ca vrea sa vanda Dinamo. Pretul pe care il cere omul de afaceri este de 5 milioane de euro, dar deocamdata nimeni nu pare interesat sau dispus sa investeasca la Dinamo.