Reactia dinamovistilor la oferta de 500.000 euro a lui Becali: Nemec a fost chemat la negocieri de Negoita. Miriuta: "Nu putem sa-l tinem cu forta"

Gigi Becali, patronul FCSB, anunta ca e dispus sa plateasca jumatate de milion de euro in schimbul lui Adam Nemec, varful slovac al lui Dinamo.

Becali vrea sa dea o noua lovitura dupa modelul Gnohere! Acesta a pus ochii de mai multa vreme pe atacantul slovac Adam Nemec, in varsta de 32 de ani, si vrea sa-l transfere la iarna. Patronul FCSB vrea sa profite si de faptul ca internationalul slovac, care a marcat doua goluri pentru tara sa in ultimul meci din preliminariile CM, va intra in ultimele sase luni de contract.

Vasile Miriuta, antrenorul lui Dinamo, spune ca nu il poate tine cu forta pe Nemec, fotbalistul urmand sa isi aleaga viitorul. Miriuta spune ca patronul Negoita a avut deja o discutie cu Nemec in privinta prelungirii contractului.

"Nemec e sub contract, cat timp e jucatorul nostru trebuie sa-si faca datoria cat mai bine pentru club. A avut o perioada mai grea, dar se pregateste foarte bine. Nu putem tine un jucator cu forta. Patronul a discutat cu el, si eu am vorbit cu el. Noi i-am facut o oferta buna de prelungire, dar nu putem sa-l tinem cu forta.

E un pivot bun, un jucator foarte bun, tine bine de minge, paseaza bine, munceste foarte foarte mult. Nu are viteza, dar e normal pentru inaltimea lui", a spus tehnicianul dinamovist, la Digisport.

14 goluri in 39 de meciuri a marcat Adam Nemec in Liga I.

De-a lungul carierei, el a mai jucat la Dubnica, Zilina, Erzgebirge Aue, Genk, Kaiserslautern, Ingolstadt, Union Berlin, New York City si Willem II.