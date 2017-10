Negoita, disperat sa evite un nou caz Gnohere! Cum incearca sa stopeze plecarea lui Nemec la Steaua

Adam Nemec a decis sa plece de la Dinamo.

Nemec e considerat unul dintre cei mai buni atacanti din Romania, iar Gigi Becali vrea sa-l transfere la Steaua. Contractul slovacului expira vara viitoare, iar Becali i-a pus deja pe masa lui Negoita 500.000 de euro pentru un transfer din luna ianuarie. In iarna, Becali mai plateste doar 200.000 de euro pentru un transfer, iar de vara viitoare il poate lua gratis. Totusi, Negoita nu vrea sa repede un caz Gnohere si cauta o solutie in aceste momente. E dispus sa-l cedeze pe jucator pentru orice suma in tarile arabe, anunta Gazeta Sporturilor. Nemec a avut si in vara o oferta din Emirate, insa sefii clubului l-au anuntat ca la Dinamo n-a sosit nicio oferta.

Becali il vrea pe Nemec in locul lui Alibec, cel care are sanse mari sa fie vandut in pauza de iarna.



"Au fost oferte pentru Alibec. Eu cred ca el va avea oferte si va pleca in iarna. Nu e ceva sigur. Nu vreau sa-l dau pe Alibec, vreau sa-l tin. Daca va fi o oferta buna si pentru noi, si pentru el, il lasam sa plece, nu e normal? A fost discutia cu Nemec, de aia s-a ajuns la ce vorbim noi acum de Alibec.

Am facut o oferta pentru Nemec, i-am propus si lui un contract, prin impresar. N-am vorbit nimic cu Dinamo. Intai trebuie sa vrea jucatorul, pe urma sa vrea Dinamo. Asta cu Gnohere la schimb e o inventie. Ce legatura are Gnohere? Inventii. E exclusa varianta asta!", a spus Becali la PRO X.