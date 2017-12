Negoita, audiat pentru FRAUDA de 4 milioane euro in cazul insolventei lui Dinamo! "Inca mai caut cumparator!" 

Ionut Negoita a mers la Parchet pentru a da explicatii in fata procurorilor.

Sarbatori ingandurate pentru finantatorul clubului de fotbal Dinamo Bucuresti. Ionut Negoita a fost chemat astazi din nou la Parchet pentru a da explicatii in dosarul in care este acuzat de bancruta frauduloasa. La iesire, Negoita a refuzat sa comenteze acuzatiile.

"Inca mai caut cumparator pentru Dinamo", s-a limitat sa spuna Negoita la iesirea de la audieri.

Ionut Negoita este acuzat ca in 2014, impreuna cu administratorul special al clubului de fotbal ar fi ascuns active in valoare de aproximativ patru milioane de euro, la declansarea procedurii de insolventa, ceea ce ar fi facut in cazul falimentului ca statul si ceilalti creditori sa nu poata recupera toate sumele datorate de firma patronata de Negoita.

