Negoita a mers si el in vestiarul echipei! Prima pe care o incaseaza dinamovistii daca se califica in play-off

Dinamo are nevoie neaparata de victorie cu Chiajna pentru a mai spera la play-off.

Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dinamovistii joaca in aceasta contra Concordiei, iar orice alt rezultat in afara victoriei ar echivala cu iesirea din cursa pentru calificarea in play-off. Pentru a-i motiva pe jucatorii lui Miriuta, finantatorul Ionut Negoita a mers in cantonamentul echipei si a promis o prima de 20.000 de euro pentru victorie, pentru toata echipa.

Aceeasi suma o vor primi dinamovistii si daca vor castiga meciurile cu Steaua si Astra, informeaza Gazeta. Jucatorii lui Dinamo pot incasa astfel 60.000 de euro din cele trei partide, ceea ce inseamna ca fiecare fotbalist din lotul lui Dinamo se va alege cu un bonus total de 3.000 de euro.

Si Gigi Becali le-a promis jucatorilor lui Dica o prima de 20.000 de euro pentru calificarea cu Lazio.