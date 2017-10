Negoita a anuntat urmatorul antrenor de la Dinamo: "I se cuvine locul asta!"

Ionut Negoita a pregatit deja viitorul bancii tehnice la Dinamo!

Dupa Miriuta, ii va oferi functia lui Claudiu Niculescu! Negoita spune ca antrenorul de la Voluntari merita sansa de o pregati pe Dinamo.

"Miriuta e un om care simte si intelege ce inseamna Dinamo, lucru foarte important pentru mine. Si-a dorit foarte mult sa vina aici si sunt convins ca are tot ce-i trebuie ca sa reuseasca. Are si un puns de experienta care a fost decisiv in momentul in care l-am numit. Asta nu inseamna ca cealalta optiune pe care am explorat-o, Claudiu Niculescu, nu intrunea cam aceleasi calitati. Claudiu Niculescu este un antrenor foarte bun, care a facut minuni la Voluntari si sunt convins ca urmatoarea sansa i se cuvine lui", a spus Negoita pentru Gazeta Sporturilor.

Niculescu le-a mai antrenat in cariera pe U Cluj, FC Bihor, Damila Maciuca, Ramnicu Valcea si CS Mioveni.