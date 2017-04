Negocierile dintre Contra si Dinamo au fost SISTATE! Anuntul facut de Mutu 

Conducerea lui Dinamo a decis sa nu mai negocieze un nou contract cu Cosmin Contra.

Contra a dus Dinamo in playoff si in finala Cupei Ligii, insa nu a reusit sa impinga echipa si spre lupta la titlu. Contra conditioneaza semnarea unui contract nou de buget serios de transferuri, iar Negoita momentan nu poate sa-i dea asigurari ca acest lucru se va intampla. Mutu anunta ca negocierile au fost intrerupte in acest moment, dar vor fi reluate.

"Noi si Cosmin am decis sa oprim pentru un timp discutiile pentru ca ne aflam intr-o perioada mai putin fasta. Dar cand domnul Negoita se va intoarce din Asia, vom intra in faza finala a negocierilor.

Probabil ca vom semna si ca va fi antrenorul nostru si in sezonul viitor", a spus Mutu la Sport ro.