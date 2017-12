Negocieri ESUATE! Suma uriasa ceruta de Botosani lui Becali pentru Morutan: "Oricum nu are loc la noi"

Gigi Becali si Valeriu Iftime s-au intalnit duminica pentru a negocia transferul lui Olimpiu Morutan.

Morutan, unul dintre cei mai buni pusti din Romania, e dorit cu insistenta de Gigi Becali la Steaua. Mijlocasul a fost aproape de Dinamo Kiev, insa ucrainenii nu s-au inteles la bani cu patronul de la Botosani. Nici Becali nu ajunge la un consens cu adversarul sau. Acesta i-a cerut 2 milioane de euro pentru transfer, iar Becali a refuzat. Becali e dispus sa achite 1 milion de euro si un procent dintr-un viitor transfer, iar negocierile vor continua.

Helmuth Duckadam spune ca Morutan nu are loc in acest moment in echipa Stelei, chiar daca e un jucator de mare perspectiva.

"Eu in continuare nu il vad pe Morutan la Steaua. Dar se poate sa il luam si sa il lasam pana in vara acolo. Pentru ca la finalul sezonului ar putea sa plece cineva si atunci ii faci loc in echipa. Dar, in acest moment, nu ar avea cum sa joace la noi", a spus Duckadam la Digi.

Duckadam nu crede ca Becali va plusa peste 1 milion de euro. "Eu nu cred ca oferta va depasi un milion. Sigur, cu cateva procente".