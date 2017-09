Nedelcu, Benzar si Coman, TITULARI cu Viitorul? Dica anunta misterios: "Nu au clauza in contract, vedeti maine daca joaca!"

Becali a cerut ca jucatorii adusi de la Viitorul sa nu fie folositi de Dica in partida directa de sambata.

Steaua se intalneste cu Viitorul inaintea partidei cu Plzen de joi, iar Dica nu poate conta pe Romario Benzar, Dragos Nedelcu si Florinel Coman, adusi de la Hagi in aceasta vara. Totusi, antrenorul Stelei lasa sa se inteleaga ca ar putea sa-i foloseasca, deoarece urmeaza o perioada aglomerata pentru Steaua. Becali anuntase ca nu ar fi normal ca cei trei jucatori adusi de la campioana sa joace in meciul de sambata.

"Am facut o partida buna cu Botosani, dar jucam din 3 in 3 zile si e foarte greu sa folosesti acelasi 11. Avem in 21 de zile 7 meciuri, e foarte greu sa folosesti aceeasi echipa, se aduna oboseala. Voi fi nevoit sa schimb anumiti jucatori de la meci la meci.

Veti vedea maine daca vor juca cei de la Viitorul, nu au nicio clauza in contract. Am o strategie pentru aceste meciuri. Unii din ei nu vor fi in lot.

Jucatorii care au venit de la Viitorul au fost si la nationala, am considerat ca din acest motiv unii din ei sa nu faca parte din lot la meciul cu Viitorul.



Oricine intra pe teren trebuie sa dea totul pe teren, obiectivul este sa luam titlul si sa ajungem in primavara. Oricine trebuie sa dea totul pentru victorie cu viitorul si Plzen", a declarat Dica la conferinta.

Dica se dueleaza pentru prima data cu fostul sau antrenor de la Viitorul, Gica Hagi.

"Ii cunosc bine pe cei de la Viitorul, am jucat acolo, stiu strategia lui Hagi, am fost coleg cu multi dintre jucatorii de acolo. Au pierdut jucatori, dar acolo vin mereu jucatori de la copii si juniori cu dorinta mare de afirmare. Ei sunt campionii, trebuie sa ii respectam.

Am invatat multe de la Hagi, de la antrenamentele pe care le facea, de la gandirea dansului. Imi place sa castig mereu, aveam atitudine de invingator de la tineret, eram mereu dezamagit cand pierdeam. El isi doreste sa fie cel mai bun, si eu la fel. Sunt lucruri pe care le faceam cu dansul la Viitorul pe care le aplic acum la echipa mea", a mai spus Dica.