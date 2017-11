Nedelcearu regreta "episodul Aerostar": "A fost o perioada dificila, toata lumea a dat in mine!"  

Nedelcearu a fost singurul dintre cei 5 petrecareti de la Piatra Neamt care a fost titular in meciul cu Gaz Metan. Dinamo a castigat cu 3-0.

Fundasul lui Dinamo regreta tot scandalul iscat inaintea meciului cu Aerostar din Cupa si da asigurari ca a invatat din acest episod.



"A fost o perioada dificila, toata lumea a dat in mine. Dar nu tin cont de ce zice lumea, eu imi vad de treaba. Am mai primit o sansa si am incercat sa tin cu dintii de ea. Regret tot ce s-a intamplat, nu este normal. Toti am fost afectati, dar este important cum vom gestiona aceasta situatie si cum vom avea grija de carierele noastre", a declarat Nedelcearu dupa meciul cu Gaz Metan.